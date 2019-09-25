В норвежском порту загорелся российский траулер

Российский траулер загорелся в аэропорту Тромсё на севере Норвегии, со ссылкой на очевидцев сообщает издание Nordlys.no.

ЧП произошло утром 25 сентября в порту Брейвика. Название судна не приводится, судя по фото, пожар произошел в моторном отсеке, над палубой поднимается черный дым.

Информации о пострадавших не поступало, спасатели эвакуируют людей со стоящих рядом траулеров и яхт. По последним данным, на борту сейнера находились 29 человек, неизвестна судьба четырех из них.