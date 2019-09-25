Финал Еврокубка-2021 пройдет в Петербурге. Город на Неве выиграл право на проведение ответственного матча у Мюнхена. Такое решение было принято исполком УЕФА, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Стадионом проведения игры станет "Газпром Арене" на Крестовском острове. Общая вместимость стадиона — 68 тысяч человек.

До этого встречи такого уровня всегда проходили исключительно в Москве. Эпохальные для футбольных фанатов события случались дважды — в 1999 и 2008 гг. Организаторы обещают активно использовать прошлогодний опыт проведения чемпионата мира по футболу. В борьбе за почетное право участвовали 11 стран.