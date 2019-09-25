Гендерно нейтрально: в 60 лет Барби стала советским пупсом

В этом году одной из самых востребованных игрушек мира – кукле Барби – стукнет 60 лет.

Американский производитель игрушек Mattel выпускает их с различным типом фигуры, ростом и цветом кожи, а недавно компания запустила новую линейку гендерно нейтральных Барби с различным набором опций.

Подобие таких "бесполых" кукол – пупсов — было в СССР.

Что же касается новой модификации Барби, то теперь дети могут сами выбрать, какая у нее будет прическа, и во что она будет одета — в юбку или в брюки, передает "Интерфакс".

Шесть кукол в разным цветом кожи из новой линейки под названием Creatable World ("Создаваемый мир") можно видоизменять по своему желанию, поскольку в набор входят два парика с разными прическами (короткой стрижкой и длинными локонами), а также одежда и аксессуары, которые позволяют создать разные образы одной и той же игрушки.

Как пояснила первый зампредседателя Mattel Fashion Doll Design Ким Калмон, "они отражают нашу культуру", и поскольку мир все больше понимает важность инклюзивности, компания решила, что настало время создать линейку кукол "без навешанных ярлыков".

Калмон также рассказала, что в создании новой линейки кукол принимали участие эксперты — педиатры, психологи, родители и дети.

Производители игрушек (в том числе и Mattel) ранее неоднократно подвергались критике за то, что выпускали исключительно гендерно-ориентированные игрушки, укрепляющие стереотипы, а активисты движения за права женщин упрекали их за неестественные пропорции фигуры куклы Барби. Это, по их мнению, могло способствовать развитию у девочек анорексии. В итоге их голос был услышан, и фигуру куклы изменили.