Похититель Куинджи получил 3 года строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам заключения бизнесмена Дениса Чуприкова за похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Как передает РИА Новости, Чуприков будет отбывать срок наказания в колонии строгого режима.

В суде он заявил, что украл полотно, чтобы "хайпануть, привлечь внимание" и якобы на следующий день собирался вернуть картину на место, но не успел – его задержали.

Громкая кража произошла 27 января 2019 года, когда некий молодой человек в черном безо всяких помех вынес из здания Третьяковски "Ай-Петри. Крым". На следующий день похитителя задержали, а саму картину, чья стоимость оценивается в 20 миллионов рублей, нашли завернутой в куртку в подвальном помещении Одинцовского района Московской области.

По словам адвоката Чуприкова, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ, заплатив 13 тысяч рублей — поскольку после кражи на полотне остались царапины и местами краска была утрачена.

В Третьяковке пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, а в министерстве культуры России не планируют готовить какое-либо заявление в суд.