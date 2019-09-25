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25 сентября 201917:26

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного "подкрутил" инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Об этом Владимир Путин сказал на совещании с членами правительства РФ, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

Его главной темой стали дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышение доходов населения страны.

В своем докладе глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что "инфляция будет уже ниже 4 процентов от целевого значения в начале октября" и далее в этом году снизится примерно до 3,6 процента, а в первом квартале 2020-го – ниже трех процентов.

При этом Орешкин сказал, что инфляция снижается даже быстрее тех ожиданий, о которых сам министр говорил в июле.

Путин заметил, что "это отчасти понятно, потому что мы знаем "навес", который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов".

Далее президент сказал о том, что ЦБ в ожидании этих 700 миллиардов рублей "немножко подкрутил макроэкономические показатели".

"Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей", — отметил Владимир Путин.

Орешкин ему возразил, сказав, что "на самом деле не совсем такая ситуация". Президент ответил, что знает и слышал эти дискуссии, попросив министра продолжать доклад.

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