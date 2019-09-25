Опубликована стенограмма разговора Трампа, поставившего его на грань импичмента

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.

Как передает "Интерфакс", документ на пяти страницах составлен по записям сотрудников американской администрации, присутствующих при разговоре Трампа с Зеленским. В стенограмме несколько раз встречается имя бывшего вице-президента США от Демократической партии Джо Байдена, которого считают соперником Трампа № 1 на предстоящих президентских выборах.

Разговор двух президентов вызвал громкий политический скандал в США, после того, как ряд СМИ сообщили о том, что Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование в отношении сына Байдена Хантера и несколько раз призывал сотрудничать по этому поводу с адвокатом Руди Джулиани.

Спикер Палаты представителей Конгресса США (Демократическая партия) Нэнси Пелоси в специальном обращении объявила о начале процедуры импичмента Трампа, обвинив его в том, что он предал должность президента, национальную безопасность и нарушил целостность выборов.

В ответ Трамп написал на своей странице в Twitter, что дал разрешение на публикацию полной, неотредактированной и рассекреченной расшифровки своего разговора с Зеленским.