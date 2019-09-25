В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за треснувшего экрана смартфона

В Татарстане следователи разбираются в деле об изнасиловании в Бугульме 19-летнего студента двумя девушками 22-х и 32-х лет. Парень пришел к знакомой домой, и та попросила его посмотреть ее iPhone, который якобы начал "сбоить".

Юноша взял у нее телефон, а когда вернул, то хозяйка устройства обнаружила, что экран треснул.

В результате девушка потребовала от пострадавшего компенсацию в размере трех тысяч рублей.

"Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера", – сообщил представитель республиканского управления СК РФ Андрей Шептицкий в эфире телеканала "Татарстан 24".

Все происходящее подруги по очереди снимали на тот самый смартфон с треснувшим экраном, а затем отправили студента искать три тысячи, пригрозив, что если он деньги не найдет, то видео появится в Интернете.

Сообщается, что потерпевший был трезв. Он считает, что царапина на телефоне была лишь поводом для воплощения в жизнь извращенных фантазий злоумышленниц.

Видео, снятое ими, приобщено к материалам уголовного дела, решается вопрос о заключении подозреваемых в насилии под стражу.