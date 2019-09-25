Чародей вошел во вкус после приворота и преследует модель магическими обрядами

Проживающая в Италии модель Дарья К. обратилась к журналистам за помощью. Девушку преследует мошенник, который уже целый месяц пытается убедить ее провести обряд изгнания полтергейста.

Уроженка Украины и модель с двумя высшими образованиями живет достаточно обеспеченной жизнью в Италии: несколько автомобилей, трехэтажный дом, богатый кавалер. Однако после того, как у девушки начались семейные неурядицы, знакомые посоветовали ей обратиться к "русскому магу" — Борису Шабрину.

Маг Fose (так себя называет Борис — прим. ред.) "прописал" Даше приворот, а за свои услуги запросил 1500 евро, которые были переведены на его счет. Однако магический обряд не сработал и через некоторое время модель заподозрила неладное.

Дарья потребовала деньги обратно и начала сомневаться в магических способностях Шабрина. Но чародей захотел провести дополнительную проверку и попросил прислать ему фото дома модели. Оказалось, что чары не сработали из-за фантома, обитающего в трехэтажном особняке. За окончательное решение проблемы он запросил еще 500 евро.

Модель попыталась вежливо отказаться от услуг мага, но это оказалось не так просто. Преследование стало столь навязчивым, что девушка решила обратиться к средствам массовой информации.