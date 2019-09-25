Шестимесячного ребенка с маской Бэтмена на лице везут из Америки в Краснодар на лечение

6-месячная девочка из США с редкой врожденной особенностью — ее лицо практически полностью закрывает родимое пятно — несколько часов назад вместе с мамой прилетела в Краснодар. Местный хирург обещает избавить ребенка от опасного образования на коже, которое, согласно медицинской статистике, часто перерождается в злокачественную опухоль.

Луна Феннер, которую в Америке прозвали маленькой бабочкой за ее особенность, прибыла в Россию. Мама с дочкой провели в пути около 40 часов. В Краснодар их привела надежда.

В соцсетях ребенок и родители выглядит счастливыми. Рассказывают о себе, советуются с подписчиками и благодарят за поддержку людей со всего мира. Праздник, когда девочке исполнилось 4 месяца, отмечали в стиле Бетмена. Маленькой Луне даже подарили особую куклу с такой же маской на лице.

Однако есть те, кто постоянно напоминает родителям о том, что их дочь не такая как все. Родители беспокоятся не только из-за внешности ребенка. Гигантский меланоцитарный невус пока доброкачественный, но в любое время может перерасти в рак кожи. Семья обращалась к американским докторам во Флориде, Бостоне и Чикаго. В Нью-Йорке врачи готовы были оперировать, но стоимость операций и их количество поразили семью.

Почти полмиллиона долларов на операцию семья найти не смогла, даже несмотря на благотворительную помощь со всего мира. И тогда раздался звонок из России. Клиника предложила вылечить Луну за шесть-восемь операций. И по цене, устроившей семью.

Оперировать Луну планирует врач одной из краснодарских частных клиник. Она специализируется на онкологии и в соцсетях публикует результаты операций. Конечно, таких больших родинок на лице еще не удаляли, но похожие случаи можно найти.

"Есть положительные результаты и у возрастных пациентов взрослой группы, и у детей. В силу большого опыта и авторской технологии Павла Борисовича опасности данного вмешательства нет", — сказал исполнительный директор специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

Столичные специалисты сомневаются и говорят о том, что волноваться все же стоит — операция не так проста и вряд ли возможно обойтись без следов.

"Представьте себе, это высокое энергетическое воздействие, которое даже если удалит этот невус, остается грубые деформирующий рубцы. Это достаточно сложный случай многоэтапный за несколько сеансов восемь сеансов лазера я не могу себе это представить", — сказал заведующий отделением реконструктивной и пластической микрохирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Быстров.

В клинике малышку уже ждут. Впереди — личное знакомство с доктором и подготовка к лечению. Скорой операции ждать не стоит. Сначала маленькой пациентке нужно привыкнуть к другому часовому поясу и климату. Затем встретиться с врачом, пройти осмотры и сдать анализы.

За один раз избавить ребенка от родимого пятна не удастся. Поэтому семья оформила визу на один год в надежде, что при помощи российских врачей малышка сможет посмотреть на мир без маски.