"Рома" потерпела первое поражение в сезоне, уступив дома "Аталанте"

В матче пятого тура итальянской серии А "Рома" на поле домашней стадиона "Олимпико" в Риме проиграла "Аталанте" из Бергамо со счетом 0:2.

У победителей встречи голами отметились Дуван Сапата и Мартен де Рон, забившие на 70-й и 90-й минутах соответственно.

"Рома" прервала беспроигрышную серию из четырех игр и с восемью очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Аталанта" расположилась на четвертой строчке, имея в активе на два очка больше.

В следующем туре чемпионата Италии римляне в воскресенье, 29 сентября, на выезде сыграют с "Лечче", а подопечные Джан Пьеро Гасперини днем ранее встретятся с "Сассуоло"