Российский вратарь Иван Злобин отстоял на ноль в первой игре за "Бенфику"

В матче первого тура третьего раунда Кубка португальской лиги "Бенфика" на поле домашней арены "Да Луш" в Лиссабоне сыграла вничью с командой "Витория Гимарайнш" – 0:0.

Ворота хозяев поля с первых минут защищал российский вратарь Иван Злобин, для которого эта играл стала дебютной за основную команду "орлов".

Таким образом, "Бенфика" и "Витория" поделили очки. В следующем матче группового этапа турнира лиссабонцы 3 декабря сыграют с "Ковильей", а "Гимарайнш" на следующий день встретится с "Сетубалом".