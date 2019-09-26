Соловьев: Зеленский - это "вторая версия" Порошенко

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Зеленского "Порошенко 2.0". Свое заявление он сделал, прослушав выступление украинского президента в ООН.

Зеленский обвинил Россию в ведении войны в центре Европы. Соловьев, прочитав стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом и выслушав его выступление, призвал ввести против Киева санкции. "Мы же грозились их ввести", — напомнил он.

Если Россия действительно воюет с Украиной, то та должна объявить военное положение и воевать с Россией в ответ, считает Соловьев. Зеленский этого не делает, значит, он попросту врет с трибуны Генассамблеи, отметил телеведущий.

Зеленский, выступая в ООН, обрушился на Россию с обвинениями. Практически в этот же момент была обнародована стенограмма его переговоров с Трампом, которая довела американского президента до импичмента. Никогда еще внутриамериканская политика настолько не вмешивалась в работу Генеральной Ассамблеи, отметил спецкор ВГТРК Валентин Богданов, комментируя инцидент в эфире телеканала "Россия 1" на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым".