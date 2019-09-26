В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля. Пострадали четыре человека.

Возгорание произошло на первом этаже одного из павильонов, передает ТАСС. На верхнем этаже этого павильона расположен хостел. Проведена эвакуация, спасено 15 человек.

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. В настоящее время оно полностью ликвидировано.