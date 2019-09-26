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26 сентября 201907:42

Зеленский: делом Байдена-младшего должна заниматься генпрокуратура

Зеленский: делом Байдена-младшего должна заниматься генпрокуратура

Президент Украины Владимир Зеленский не знает подробностей дела сына экс-вице-президента США Джо Байдена и не хочет быть вовлеченным в предвыборную кампанию в США. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По словам Зеленского, делом Байдена-младшего должна заниматься Генпрокуратура, передает телеканал "Россия 24".

"Я думаю, что вы все прочитали. Так что, извините, но я не хочу участвовать в открытых демократических выборах, в выборах в США, — заявил Зеленский. — Вы слышали — у нас был хороший телефонный разговор. Это в порядке вещей, мы говорили о многих вещах. И поэтому я думаю, и вы читали, что никто меня ни к чему не подталкивал".

Накануне Дональд Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским в ответ на объявление спикером палаты представителей Нэнси Пелоси о начале процедуры его импичмента.

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