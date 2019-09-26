Уточненные данные: при жесткой посадке лайнера в Барнауле пострадали 56 человек

Во время жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Барнаула пострадали, по уточненным данным, 56 пассажиров. Всего на борту Boeing было 344 человека, из них 10 членов экипажа.

ЧП произошло накануне вечером, напоминает телеканал "Россия 24". У самолета загорелась стойка шасси. Пилот передал диспетчерам информацию о задымлении.

Boeing компании Azur Air летел из Вьетнама в Барнаул.