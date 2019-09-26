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26 сентября 201910:23 Ксения Якубина

В Ленобласти началось строительство Балтийского вагоноремонтного завода

В Ленобласти началось строительство Балтийского вагоноремонтного завода

В Ленинградской области началось строительство Балтийского вагоноремонтного завода. Уже через два года предприятие должно выйти на проектную мощность. Соглашение о строительстве завода было заключено во время Петербургского международного экономического форума.

Первый камень большой стройки. Залпом из конфетти дают старт для Балтийского вагоноремонтного завода в Ленинградской области. На нем будут ремонтировать грузовые вагоны для железных дорог.

"Данное предприятие будет строиться мощностью от 25 тысяч до 30 отремонтированных вагонов плюс будет участок ремонта колесных пар мощностью 36 тысяч единиц. Оборудование будет новейшее, которое сегодня применяется в отрасли", — рассказывает президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров.

Открытие завода – мощный толчок для экономики региона. Объем инвестиций в проект составит полтора миллиарда рублей. Почти столько же будет поступать в бюджет ежегодно после запуска предприятия.

"Открываются перспективы не только для района. Ленинградская область является транспортно-логистическим узлом России, и ремонт подвижного состава является крайне актуальным, — подчеркнул директор ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области" Андрей Сергеев. – Количество рабочих мест существенно увеличится. Мы понимаем, что для этого нужно создавать инфраструктуру, мы над этим работаем".

Работы идут полных ходом. Срок сдачи масштабного проекта — уже через два года. Сейчас сложно представить, но осенью 2021 года здесь развернется один из крупнейших вагоноремонтных заводов в стране.

"Усть-Луга" — крупнейший порт Балтики. Здесь строят другой важный проект компании "Новотранс" — многофункциональный портовый комплекс Lugaport. Возводят новые морские терминалы по переработке генеральных грузов, зерна и различных пищевых грузов. Они будут принимать в общей сложности больше 24 миллионов тонн в год.

"Мы приступили к строительству искусственных земельных участков. У нас стройка идет в соответствии с разрешительной и проектной документацией. Первая очередь для ввода — январь 2023 года", — сообщил президент группы компаний "Новотранс" Константин Гончаров.

Оба проекта — часть большого плана по увеличению экспортно-импортного потенциала портов России. К 2030 году морские ворота Петербурга и Ленинградской области должны принимать вдвое больше грузов. Для решения столь амбициозной задачи без строительства новых терминалов и завода по ремонту вагонов не обойтись.

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