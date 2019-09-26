Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

Все попытки норвежских спасателей потушить пожар на российском траулере "Бухта Наездник" оказались тщетны — спустя 22 часа после возгорания на борту судно затонуло прямо возле причала, сообщает Dagbladet. Журналисты сняли на видео момент погружения корабля.

О пожаре на российском траулере в Тромсё, куда он зашел для смены экипажа и проведения ремонтных работ, стало известно около полудня 25 сентября. Причины ЧП пока не называются, но, по предварительной версии, огонь вспыхнул во время сварочных работ — искры попали на рыболовецкие сети, огонь быстро перекинулся на моторный отсек.

Первоначально сообщалось о том, что спасти удалось 25 из 29 членов экипажа, но позже стало известно, что никто из моряков не пострадал. На протяжении 22 часов спасатели пытались потушить гидравлическое масло, но безуспешно. Жителей окрестных домов в радиусе 300 метров эвакуировали, дабы они не отравились продуктами горения.

В итоге утром в четверг приписанный к Мурманскому траловому флоту траулер "Бухта Наездник" затонул. На кадрах видно, как судно медленно погрузилось под воду рядом с причалом.