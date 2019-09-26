С Плесецка стартовала ракета с военным спутником

В четверг с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе военного ведомства​​, старт состоялся в 10:46 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43.

Предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Наземный автоматизированный комплекс управления контролировал взлет ракеты.

В 10:55 по московскому времени космическая головная часть ракеты-носителя в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты.