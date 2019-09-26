Под Киржачом находится единственный в России спортивный голубедром

Во Владимирской области под городом Киржач находится единственный в России спортивный голубедром. Привезенных из Ирака, Европы и даже Африки голубей там готовят к мировому первенству.

Как рассказал ГТРК "Владимир" руководитель голубедрома Александр Рябышев, в России это спортивная дисциплина до сих пор является редкой. Голубей сдают в маленьком возрасте когда им от силы 35-45 дней. В центре за ними ухаживают, проводят ветеринарное обслуживание, кормят и, конечно, тренируют, подчеркивает Александр Рябышев.

Стоит отметить, что первые соревнования спортивных голубей прошли в Бельгии еще в начале 19 века. Голубедром-2019 проходил под эгидой Международной федерации спортивного голубеводства FCI и имел международный статус.