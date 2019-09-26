Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

В международном аэропорту Китая Тяньхэ во время подготовки ко взлету самолета авиакомпании Xiamen Airline пассажирка открыла находившийся рядом с ней аварийный выход, чтобы проветрить салон.

Стюардессы предупредили женщину, что этого делать нельзя, одна она сказала, что ей душно, пишет The Mirror

Бортпроводники сообщили об инциденте полицейским, и нарушительницу сняли с рейса.

В Китае тех, кто наносит ущерб воздушному судну, могут арестовать на 10-15 суток, передает РИА Новости.