Болельщиков "Спартака" заперли в клетке на стадионе в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между КАМАЗом и "Спартаком" был омрачен инцидентом на стадионе. Болельщики гостей были размещены в секторе, огороженном железной клетке.

Кадры со спартаковскими фанатами, запертыми в клетке, были показаны в эфире. "Спартак" увидел в действиях организаторов матча нарушение прав своих болельщиков. Случаем в Набережных Челнах заинтересовались и в РФС. "Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча КАМАЗа и у представителей службы безопасности "Спартака", — сообщает ТАСС, сославшись на пресс-службу РФС.

"Спартак" победил 2:1 и вышел в 1/8 финала. Его соперником станет "Ростов", выигравший в Саранске у Мордовии 2:0. Встреча пройдет 30 или 31 октября. Место встречи будет определно с помощью жеребьевки.