Дело священника-насильника: РПЦ просит воздержаться от эмоций

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда просит не мешать следствию по делу настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом Легойда сообщил ТАСС в четверг.

На время следствия Стремский отстранен от служения. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал его до 12 ноября.

Легойда напомнил о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным.

Как сообщил РИА Новости источник в мэрии Саракташского района, где находится возглавляемая священником обитель, по предварительным данным, восемь подростков проходят потерпевшими по делу арестованного в Оренбурге священника Николая Стремского, подозреваемого в разврате и изнасиловании несовершеннолетнего.

В мэрии добавили, что информация о том, что в семье священника воспитывались 20 детей, не соответствует действительности​​​. "У него на попечении восемь детей в возрасте 10-14 лет. Они и являются потерпевшими. Сейчас на месте работают следователи, власти области, психологи", — сказал источник.

Как сообщалось, Стремский арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Также под стражу заключены его дочь и зять, их обвиняют в незаконном лишении свободы двух и более лиц.