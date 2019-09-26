Канал "112. Украина" прекратит вещание в пяти областях

В четверг, 26 сентября, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении лицензии вещателю "Новый Формат ТВ", который входит в структуру телеканала "112. Украина". Соответствующее решение на заседании приняли единогласно.

Член Нацсовета Сергей Костинский зачитал проект решения, согласно которому компании "Новый Формат ТВ" в продлении срока действия лицензии на вещание, сообщает РИА Новости.

Телеканал "112. Украина", в свою очередь, заявил, что решение Нацсовета является незаконным, также это грубейшая атака на свободу слова. Соответствующее решение опубликовано на сайте СМИ.

Телеканал отмечает, что их команда расценивает данное решение как жесткую цензуру, которая подвергает большим сомнениям наличие свободы слова на Украине. Кроме того, как указано в заявлении, "112. Украина" уже не впервые оказывается неудобным для власти. В компании подчеркнули, что они борются за их право быть в эфире с самого начала существования канала. "112. Украина", сайты 112.ua, 112.international продолжают свою работу.

На сайте телеканала отмечается, что власти испугались объективной информации, поскольку они не боятся доносить до украинцев правду. "Мы продолжим это делать сегодня, завтра и всегда", — заявили генеральный директор "112. Украина" Егор Бенкендорф.

Нацсовет ранее провел проверку в пяти региональных компаниях, которые также вещают под логотипом телеканала "112. Украина", в их числе ООО "Новый формат ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор". В результате проверки регулятор вынес им предупреждение за нарушение условий лицензий. При этом заместитель председателя регулятора Ольга Герасимюк сообщила, что претензии к региональным каналам не означают, что телеканал "112. Украина" могут закрыть.