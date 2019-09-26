Хоккейную семью пополнили несколько стран

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) включила в свой состав новых членов. Среди новичков – федерации хоккея Узбекистана, Алжира, Колумбии, Ирана и Ливана.

"Для нас большая честь войти в большую семью IIHF. Я верю, что наш новый статус откроет больше возможностей для развития игры в Узбекистане", — сказал РИА Новости президент федерации хоккея Узбекистана Бахтиер Фазылов.

И если хоккейные команды Колумбии, Алжира, Ливана и Ирана выглядят экзотикой, то в Узбекистане хоккей имеет давние традиции. В СССР существовала команда "Бинокор" (Ташкент), игравшая в союзной первой лиге. Половину команды составляли местные воспитанники. Но после смерти руководителя республики Шарафа Рашидова в 1983 году, в Узбекской ССР перестали культивировать хоккей. Но в последнее время шли разговоры о возрожении "Бинокора" и вхождения его в КХЛ.