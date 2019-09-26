Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска. Профессиональная танцовщица и модель полетела на отдых в Дубай со своим женихом Эдгаром Марченковым, а в итоге оказалась настоящей секс-рабыней.

В Эмиратах профессиональную танцовщицу и модель заставляли вступать в половую связь с сотнями мужчин. При этом бывший возлюбленный снимал сексуальные надругательства на камеру.

Сейчас Эдгар утверждает, что все заработанные деньги он потратил на Анастасию — 5 миллионов рублей. К тому же девушка еще осталась ему должна миллион.

По словам Анастасии, она знает Эдгара больше года, и ничто не предвещало того, что случится в Дубае. Настя вспоминает об избиениях, о том, как ей сломали нос и едва не убили ударом в голову, а также угрожали похоронить в пустыне и вырезать всю семью. Поэтому Анастасия долго не решалась написать заявление в полицию.

Между тем у Эдгара своя версия событий: он утверждает, между ними были свободные отношения на взаимовыгодных условиях. У девушки якобы БДСМ-наклонности, а видео было постановочным.

Кто же настоящая жертва в этой истории? И что показал детектор лжи, который согласились пройти Настя и Эдгар? Все ответы — в программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на телеканале "Россия 1".