Экологи бьют тревогу: кто превращает "Лосиный остров" в "Сказочный лес"

"Лосиный остров" рискует превратиться в "Сказочный лес." Жилой комплекс с таким названием начали строить прямо у границ национального парка. Дома рассчитаны почти на 2 тысячи квартир. Причем 300 из них уже проданы. Против строительства и руководство заповедника, и экологи, и Минприроды России. Почему работы все равно продолжаются?

Тяжелая техника вбивает бетонные сваи, рабочие готовят котлован под высотки.

- Приезжают лесники, их штрафуют, рабочие разбегаются моментально, они просто через забор перелезают и прыгают в лес.

Лосиный остров — самый большой в мире дикий лес в черте мегаполиса. Нетронутый уголок дикой природы.

"Мы боимся, что создастся прецедент, который приведет к дальнейшему уничтожению Лосиного острова", — делится опасениями Елена Верамьева.

Заповедная территория национального парка Лосиный остров, рядом начинается охранная зона — и здесь уже появился глухой забор и колючая проволока.

Экологи убеждены: вторжение в защитную зону уничтожит уникальный парк.

"Буферная зона помогает нам своевременно увидеть, что нагрузка на главную часть растет настолько, что исчезают многие виды птиц, мигрируют животные", — рассказывает ведущий научный сотрудник кафедры общей экологии биофака МГУ, доктор биологических наук Дмитрий Кавтарадзе.

Любые работы здесь без согласования с Минэкологии — грубое нарушение закона. Застройщик пытался его получить. Отказали. Но он продолжает строить.

"Разрешение на социально-экономическую деятельность министерством не выдавалось. И строительство там абсолютно незаконно, поскольку эта территория находится в 150-метровой зоне охранной зоны Национального парка "Лосиный остров". Эта зона абсолютно запрещена для любой деятельности, кроме озеленения и благоустройства территории", — поясняет заместитель директора Департамента государственной политики в сфере особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Министерства природных ресурсов РФ Алексей Григорьев.

300 квартир из 1800 в ЖК "Сказочный лес" уже распроданы.

- Застройщик продолжает продавать квартиры в ещё недостроенном доме, то есть плодя, с нашей точки зрения, обманутых дольщиков.

Покупателей завлекают низкой ценой и близостью к природе. Но менеджер продолжает уверять, что у них все в порядке.

"Никаких проблем быть не может, у нас получены все разрешения. Сейчас у нам минимально однокомнатные — это 38,5 метра, стоит они 4,5 миллиона", — говорят по телефону в компании-застройщике.

Парадокс в том, что разрешение на строительство действительно выдавалось. Но даже с этой бумагой начинать работы у границ Лосиного острова без положительного заключения Минэкологии невозможно.

- Все прекрасно понимают, что на этом не остановятся, дальше стройка будет продолжаться.

Минэкологии обратилось в природоохранную прокуратуру с просьбой остановить работы. Ведомство готовит иск в суд и будет требовать аннулирования разрешения на строительство. "Сказочный лес" рискует повторить судьбу печально известного ЖК "Гольяново парк". Дома там построили, но заселиться люди не могут уже четыре года.