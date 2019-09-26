США направят в Саудовскую Аравию зенитную батарею Patriot

После авиаударов по нефтяным объектам Саудовской Аравии США разместят в королевстве батарею зенитно-ракетных комплектов Patriot, четыре радара и около 200 военнослужащих.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В ночь на 14 сентября 2019 года предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это привело к сокращению добычи нефти Саудовской Аравией вдвое – на 5,7 миллионов баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Вашингтон не поверим им и обвинил в случившимся власти Ирана. В Тегеране отвергли обвинения.