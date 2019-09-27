МИД РФ: США, обвиняя Дамаск в химатаках, подрывают процесс урегулирования

Выдвинутые США односторонние обвинения в адрес сирийских войск в использовании химического оружия могут помешать стабилизации обстановки в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Соединенные Штаты возложили на официальный Дамаск вину за применение хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Латакия в мае 2019 года, передает "Интерфакс".

"ООНовское расследование всех так называемых случаев применения химического оружия в Сирии, включая это, ещё проводится. Мы сожалеем, что американские товарищи, партнеры, вышли с заявлением в одностороннем плане", — сказал Вершинин журналистам.

Он указал на одну странность: когда происходят позитивные сдвиги в Сирии, появляются такие сообщения, которые мешают улучшению обстановки.

Ранее, в мае этого года, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что сообщение Госдепа США о том, что сирийская армия якобы применила химическое оружие на северо-западе страны, являются ложью, попыткой прикрыть действия местных террористов и спровоцировать в Сирии гуманитарную катастрофу.

В апреле 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии (якобы в наказание за применение химического оружия в Думе). Ночью было выпущено 103 крылатых ракеты. Сирийское ПВО сбило 71 из них.

При этом химики из российского Центра по примирению враждующих сторон еще 9 апреля 2018 года провели обследование Думы. Они не нашли в городе следов применения химического оружия. В феврале 2019 года о том, что кадры химатаки в Думе были дезинформацией, заявил продюсер британской телерадиокорпорации "Би-би-си".