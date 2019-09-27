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27 сентября 201906:22

Визу в Саудовскую Аравию можно будет оформить онлайн

Global Look Press

Саудовская Аравия взялась за реализацию своего плана по развитию туристического сектора и впервые вводит туристические визы для иностранцев из 49 стран. Въездной документ можно будет оформить онлайн; стоить он будет 80 долларов.

Эр-Рияд делает ставку на развитие туризма, стремясь диверсифицировать экономику, зависимую от углеводородов. Власти королевства надеются, что к 2030 году турпоток в страну вырастет вдвое — до 30 миллионов человек в год, а доходы от отрасли составят 10% ВВП.

"Мы нацелены на крупнейшие центры выездного туризма. Определенно, это такие большие рынки, как Китай, Япония, Европа, США. Они составляют 70-80% от общемирового объема туристов, который в 2018 году составил 1,4 миллиарда человек. И мы делаем ставку на туристов этих рынков, которые захотят посетить Саудовскую Аравию", — заявил Ахмед аль-Хатиб, председатель Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию.

Как отмечает агентство "Рейтер", королевство смягчит требования к гостям, и это в первую очередь касается женщин: они смогут посещать страну без сопровождения родственников-мужчин и не обязательно будет носить традиционное арабское платье абайю. Однако запрет на употребление алкоголя на туристов распространяться будет. Кроме того, будет ограничен доступ к мусульманским святыням Мекке и Медине, передает телеканал "Россия 24".

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