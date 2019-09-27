В Калифорнии охранять людей от лесных пожаров поставили коз

Козы-пожарные стоят на страже безопасности в американском штате Калифорния. По словам местных властей, большое стадо парнокопытных пасется на склонном к возгоранию холме.

Это часть усилий по предотвращению лесных пожаров на юге штата. По словам защитников окружающей среды, использовать коз настолько же эффективно, как и просто уничтожать растительность.

Животные съедают траву и тем самым уменьшают вероятность возникновения лесных пожаров в будущем. Ожидается, что козы будут пастись на холме в течение 20 дней, передает телеканал "Россия 24".