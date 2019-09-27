Британский танкер вышел из иранского порта

Британский танкер Stena Impero, задержанный в Ормузском проливе, вышел из иранского порта. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию передвижения судов. По предварительной информации, судно направляется в Объединенные Арабские Эмираты.

Танкер был задержан в середине июля после того, как не реагировал на предупреждения иранских военных, напоминает "Россия 24". Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки.

В начале сентября Тегеран отпустил семерых членов экипажа, среди которых один россиянин, напоминает ТАСС. После этого на борту остались 16 моряков, которые обеспечивали работу судна. О том, что танкер может покинуть иранский порт, 23 сентября сообщил посол Ирана в Великобритании.