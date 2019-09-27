В Приамурье владельцы гостиниц 5 лет смогут не платить налог на имущество

В Приамурье владельцы гостиниц и спортсооружений получат налоговые каникулы. Льготой обеспечат собственников имущества введенного в эксплуатацию с 1 января 2019 года. Однако освободившиеся средства должны расходоваться на содержание и ремонт этих объектов.

Как сообщает ГТРК "Амур", собственники спортивных сооружений три года смогут не платить налог на имущество. Пятилетний период предоставления льготы предоставят владельцам гостиниц. Так, налоговые каникулы должны привлечь в сферу спорта инвесторов, увеличить число спортивных площадок и стадионов, предоставить дополнительные возможности для занятий физической культурой жителям региона.

Напомним, что идея с налоговыми каникулами впервые была озвучена полгода назад в "Точке кипения". Тогда при обсуждении перспектив развития туризма в Приамурье министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова подчеркнула, что область является четвертым регионом по приёму китайских туристов. Они приезжат на короткий период. "Повышая качество объектов размещения и стремимся привлечь туристов на продолжительный срок пребывания в области", — уточнила министр.