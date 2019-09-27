Илья Вдовин: хочется показать стране, что скейтбординг – популярный вид спорта

С 8 по 12 октября в Нижнем Новгороде пройдет первый в истории чемпионат Европы по скейтбордигу. Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин в эфире радиостанции "Маяк" рассказал о предстоящем первенстве континента.

"Скейтбординг – очень субъективный вид спорта, как фигурное катание, – сообщил Вдовин. – Международный олимпийский комитет (МОК) хочет привлечь к Олимпийским играм новую аудиторию, поэтому обратил внимание на скейтбординг, который развивается по всему миру".

"Смотрите, у аккаунта Олимпийских игр всего два миллиона 100 тысяч подписчиков, а у одной мировой серии по скейтбордингу – один миллион 800 тысяч фолловеров, то есть, сопоставимые виды спорта. У X-Games – два миллиона 400 тысяч, что больше, чем у Олимпиады. За этой аудиторией и пришел МОК”.

Также Вдовин рассказал о том, как обстоят дела в России со скейтбордингом: "на протяжении постсоветского времени этот вид спорта жил сам по себе, без системной поддержки государства. Если скейтпарки строились, то только по программе благоустройства, чем по программам минспорта. Сейчас он вошел в программу Олимпийских видов спорта. Мы в начале пути с точки зрения тех условий, что мы создаем для ребят. Мы сейчас только сеем. Наша задача – отобраться на Олимпиаду. Сегодня стабильности нет ни у кого в скейтбординге".

Помимо этого, президент Федерации скейтбординга России обсудил предстоящий чемпионат Европы: "в этом году очень активно пошел процесс в Нижегородской области. Там целая программа “Область скейтбординга” нами была утверждена с губернатором Глебом Никитиным. Собственно, чемпионат Европы, который пройдет там через две недели – тоже часть этой программы.

Нам удалось включить чемпионат Европы в форум "Россия – спортивная держава", нам очень хотелось показать все это стране, президенту и даже просто чиновникам, что скейтбординг очень популярный вид спорта. Год назад на малой арене "Лужники" мы проводили чемпионат России, многие чиновники были удивлены, что у нас было шесть тысяч человек", – подытожил Вдовин.