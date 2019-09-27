Теннис. Блинкова и Потапова вышли в финал квалификации турнира в Пекине

Российская теннисистка, 66-я ракетка мира Анна Блинкова на старте квалификации турнира в Пекине в двух сетах за один час 21 минуту обыграла представительницу Китая Чжу Линь (108) со счетом 6:4, 6:2.

В параллельной игре еще одна россиянка Анастасия Потапова (73) переиграла австралийку Астру Шарму (90) – 6:4, 6:3

Таким образом, обе россиянки вышли в финал квалификации. Блинкова за выход в основную сетку турнира поспорит с Зариной Дияс (78, Казахстан), а Потаповой будет противостоять победительница встречи Лорен Джвис (62, США) – Моника Никулеску (Румыния, 106).