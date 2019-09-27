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27 сентября 201912:10

Олег Знарок: в матче с "Автомобилистом" проявили характер, самоотверженность

twitter.com/spartak_hc

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" на домашнем льду обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 1:0. Главный тренер "красно-белых" Олег Знарок поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Матч был очень хороший, нервный. Играли с лидером. Не все получалось, но самое главное, что проявили характер, самоотверженность, – заявил Знарок, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". – Есть у нас проблемы с составом – с глубиной и с травмированными игроками. Хорошо, что ребята сегодня помогли Гудачеку, у него был первый матч в сезоне. Психологически это сложно, он давно не играл. Не знаю, сколько шайб на себя ребята приняли. Мы рады двум очкам".

"Спартак" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 11 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Автомобилист" лидирует на Востоке, имея в активе 17 очков.

В следующем матче москвичи 28 сентября на выезде сыграют с "Авангардом", а подопечные Андрея Мартемьянова в тот же день встретятся с "Йокеритом".

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