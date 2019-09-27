Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель наглядно продемонстрировала свое понимание свободы слова. Вместе с охраной она грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Об этом инциденте на своей странице Facebook написал журналист Михаил Ткач. Также он выложил скриншоты, на которых видно, как Мендель и охранники отталкивают журналиста Сергея Андрушко, подошедшего к главе государства, чтобы задать вопрос.

В своем возмущенном посте Ткач попенял президенту, что тот должен на своем примере показывать, как надо относиться к представителям СМИ:

"В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента может позволить себе подобное в тот момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!" — возмутился Ткач.

Сам Зеленский пока никак не отреагировал на этот инцидент, сообщает "Россия 24".