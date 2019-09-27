На Кипре поймали "улыбчивого маньяка" из России

На Северном Кипре задержан Александр Салтаев – бывший алтайский следователь, который был судим за серию изнасилований.

В ночь на 22 сентября он напал на женщину. Он начал ее душить, а потом отобрал сумочку и убежал. Преступника удалось найти по горячим следам. Выяснилось, что в страну он прибыл по поддельным документам, сообщает газета Kıbrıs Gazetesi.



Александр Салтаев – или "улыбчивый маньяк" – держал в страхе Горно-Алтайск несколько лет. Молодой следователь — сын председателя районного суда и влиятельной чиновницы. Свою первую жертву он изнасиловал в 2011 году. Причем он уговаривал женщин не обращаться в полицию, так как маньяка искать никто не будет. Сатлаев знал, о чем говорил, ведь по долгу службы он сам должен был расследовать эти дела.

Как сообщает "Дежурная часть", пока полицейские безуспешно разыскивали маньяка, Сатлаев обнаглел настолько, что стал нападать на женщин в самом центре города. Одну из своих жертв он изнасиловал в сквере, через дорогу от которого находится администрация Горно-Алтайска, а также следственный отдел, где работал маньяк.

За два года он совершил четыре изнасилования, столько же покушений на изнасилование — и это лишь то, что удалось доказать. Причем, одна из изнасилованных женщин, когда ее пригласили в следственный комитет и попросили описать преступника, указала на Сатлаева и сказала: "А зачем описывать? Вот это он". Но все над ней только посмеялись. У Сатлаева на лице были царапины, но он объяснил, что получил их, собирая урожай на даче.

Коллеги-следователи и полицейские упорно не хотели замечать маньяка в погонах. Сын уважаемых родителей всегда был на особом счету. Задержали после нападения на корреспондента местной газеты. После громкого разоблачения своих постов лишилась вся верхушка следственного управления Алтая.

В 2015 году "улыбчивого маньяка" отправили в колонию. Там он провел всего 4 года из 6 лет по приговору. Зимой этого года маньяк-рецидивист вышел на свободу по УДО и снова принялся за старое – напал на девушку в подъезде дома. Личность преступника установили сразу же, но он успел податься в бега.