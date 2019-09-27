Киев считает опасным авиасообщение с Москвой, а поезда оставит

Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой, но железнодорожное сообщение не прервет.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал в интервью изданию "Европейская правда" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он обвинил Россию в том, что она "остается страной-агрессором", с которой, по его словам, Украина находится в состоянии войны.

Криклий подчеркнул, что Киев не хочет повторения авиакатастрофы, подобной той, которая произошла с Boeing 777 в Донецкой области в июле 2014 года — в которой Украина бездоказательно обвиняет Россию.

Вместе с тем министр отметил, что железнодорожное сообщение с соседней страной прерываться не будет, хотя, по его мнению, по политическим соображениям, он бы это сделал. Однако Криклий признал, что пассажирские перевозки являются прибыльными и их запрет ударит по гражданам Украины, которые вынуждены будут ездить в РФ через Белоруссию.

Что же касается грузовых перевозок по железной дороге в Россию, то чиновник напомнил о том, что их блокирование нарушило бы нормы Всемирной торговой организации.