"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

Сын помощника Зеленского Никита Шефир опубликовал на своей странице в Instagram забавный снимок, на котором он облачен в оригинальный домашний фартук. Стоит отметить, что фотографию парень уже удалил со своего профиля, но она все равно успела разойтись в Сети.

На снимке видно, что Шефир позирует на террасе с несколькими тарелками борща, а также в домашнем фартуке, на котором красуется надпись "Sex machine". Но главную изюминку передника составляет искусственный мужской половой орган гигантского размера.

После того, как снимок вызвал ажиотаж, Никита Шефир удалил кадр из своего профиля в Instagram, сообщает УНИАН.