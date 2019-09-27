Пока Лавров и Помпео налаживали диалог, на Трампа нашли новый компромат с "животными"

В Нью-Йорке завершилась встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео. Разговор был непростой, ведь Штаты отказались давать визы членам нашей делегации в ООН, а еще ввели новые антироссийские санкции. Речь шла и об Украине. Как уже стало понятно самим США, именно Киев, а не Москва, влияет на внутреннюю политику Америки.

Встречи глав российской и американской дипломатии на любой международной площадке — это гарантированный аншлаг для прессы. В ООН операторы, чтобы оказаться поближе к Лаврову и Помпео, уже в дверях пытаются оттереть друг друга.

Как минимум одну тему беседы с американцами в нашем МИД наметили заранее. Возмутительной историей с невыдачей виз членам российской делегации (включая законодателей) США фактически поставили под вопрос сам смысл размещения штаб квартиры ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров даже вспомнил, что Сталин в свое время предлагал разместить ее в Сочи.

Встреча с главой Госдепа США проходила в так называемой русской комнате на фоне северных узоров. В отношениях тоже заморозки, и улыбка на лице Помпео выглядит дежурно. Согнать ее окончательной попытались американские журналисты вопросом про Зеленского.

- Вас проинформировали о контактах Руди Джулиани с МИД Украины?

- Всем спасибо, нам пока работать.

Встреча с Помпео продолжалась больше часа. Визы не единственный выпад Вашингтона. Накануне США ввели санкции против российских судов, доставляющих авиатопливо в Сирию. Русские поддерживают военную машину Асада, жаловался американский госсекретарь, словно забыв, что могло бы случиться, если было бы наоборот.

В российском МИД напомнили: "В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии. Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов".

Борьба с террором вещь неизбежная. Во всех остальных случаях лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Эта фраза Андрея Громыко вполне могла стать девизом ООН. В штаб квартире международной организации, первым постпредом при которой и был Громыко, выставку, посвященную ему, эти утром открыли Сергей Лавров и генсек Антониу Гутерриш.

Министром иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко проработал рекордные 28 лет. Американцы почтительно называли его "Мистер нет".

"Андрей Громыко без преувеличения легендарная личность. Он по праву занимает достойное место в пантеоне великих деятелей прошлого столетия", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с Генри Киссинджером. С Громыко они были постоянными соперниками на дипломатическом фронте, но бывший госсекретарь США особенно ценил не только способность советского коллеги жестко отстаивать интересы своей страны, но и умение мыслить масштабно.

На выставке фотография первого устава ООН, под которым Андрей Громыко поставил свою подпись. Именно глава советской делегации настаивал на том, чтобы штаб-квартира Всемирной организации разместилась в США, а американцы и европейцы хотели в Женеве. В Швейцарии размещалась штаб-квартира Лиги наций. Американцы создавали эту организацию, но так и не вступили в нее. Чтобы подобная хитрость не прошла с ООН, Громыко и предложил переехать через океан. Секретные нюансы тех переговоров известны стали десятилетия спустя, но сегодня в США на глазах рушат дипломатические традиции. Стенограммы переговоров Зеленского демократам мало.

"Мы точно знаем, что в некоторых случаях президент Трамп был очень заинтересован в том, будут ли сохранены записи его разговоров. И первое, что приходит на ум, это его разговоры с Владимиром Путиным. У Трампа есть определенная история взаимоотношений с Путиным. Мы намерены использовать любые средства, чтобы узнать все", — заявил Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

То есть американской Демократической партии дают понять, что в любой момент готовы реанимировать похороненную историю с якобы российским вмешательством. А может ради этого все и затевалось?

"Президент должен ответить за то, что совершил. Они знают, что это было неправильно, как было и с вмешательством русских в наши выборы. Кстати, я думаю, что Россия и к этому приложила руку", — сообщила Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США.

Не Москва пыталась влиять, а Киев, настаивает адвокат Трампа Джулиани.

"Урок для добросовестных: никогда не обвиняйте на основании слухов. Я этого не делал (не основывался на слухах), когда Украину подозревали в незаконном вмешательстве в выборы 2016 года, я получил прямые свидетельства, видеозаписи и уличающие документы, чтобы доказать это. Смотрите и ждите!" — написал Джулиани в Twitter.

А ведь именно на штаб демократов трудилась украинка Александра Чалупа, помогавшая им собирать компромат на трамповского политтехнолога Пола Манафорта. Помогало и украинское посольство в США. У Порошенко были за Клинтон.

"Это исторический момент. Я очень благодарна спикеру Пелоси за ее руководство. Так много всего сейчас на кону. Это не просто ставший известным телефонный разговор между президентом Трампом и его украинским коллегой. Мы переживаем кризис нашей демократии", — заявляет Хиллари Клинтон, госсекретарь США в 2009-2013 годах.

Запустил его пока так и остающийся анонимным осведомитель New York Times. Теперь известно, что он работал на ЦРУ. Узнав о содержании разговора с Зеленским, анонимщик обратился к ведущему адвокату разведуправления, а та уже сообщила в Белый дом и Минюст. Вскоре делом занялся главный инспектор разведслужб Майкл Аткинсон.

Ну, а в Сеть, тем временем, утекло видео встречи Трампа с американскими дипломатами, не предназначавшееся для чужих ушей.

"Я хочу знать, что за человек передал эту информацию? Потому что это очень близко к шпионажу. Вы знаете, как поступали в таких случаях раньше, когда мы были умнее? Шпионы — это измена, мы раньше по-другому решали такие проблемы, не так как сейчас", — возмутился на записи президент США Дональд Трамп.

На этой же закрытой встрече Трамп назвал журналистов либеральных СМИ "животными", а самого Байдена "тупым, как бревно".

"Они спрашивают: оказывал ли Трамп на вас давление? Ну, знаете, эти животные в СМИ, они ведь животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы, многие из них отбросы. А этот сонный Джо Байден, который тупой как бревно! Он был тупым и в свои лучшие дни, а сейчас они явно уже давно прошли!" — говорит Трамп на опубликованной записи.

"Основываясь на материале, который они получили сегодня, будет очень сложно не прийти к выводу, что это нарушение конституционных обязанностей и повод для импичмента. Я уверен, что Палата представителей и Сенат справятся с этим. Моя работа заключается в том, чтобы пойти на выборы и побить его", — отреагировал Джо Байден, кандидат на пост президента США от Демократической партии.

Тем временем в стане республиканцев обнаружился первый предатель. Губернатор Вермонта Филл Скотт поддержал расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Трампа.