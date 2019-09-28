Гол Тарасенко принес победу "Сент-Луису" над "Вашингтоном"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются выставочные матчи накануне старта сезона. Центральной игрой очередного дня стала встреча двух клубов, которые в последние два года выигрывали Кубок Стэнли – "Сент-Луис Блюз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Хозяева выиграли – 4:3.

Российский форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. У гостей результативную передачу отдал российский нападающий Евгений Кузнецов. В другом матче дня "Торонто Мейпл Ливз" на выезде в серии буллитов победил "Детройт Рэд Уингз" со счетом 4:3. Россиянин Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу.