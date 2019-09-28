Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 сентября 201909:53 Александр Ушенин

Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

В Нижегородской области завершаются работы по рекультивации полигона "Игумново". На бывшей свалке химотходов приступили к укладке растительного грунта и биоматов. Совсем скоро там будет расти трава, и мусорные горы превратятся в зеленые холмы.

"Вот только постелили биоматы, через две-три недели уже будет симпатичная травка", — обещают специалисты, работающие на полигоне. Это уникальная отечественная разработка. Биоматы не боятся морозов. Укладывать их можно до минус 10 градусов.

Свалка "Игумново" была самым большим мусорным полигоном в Европе. Он занимает площадь в шестьдесят футбольных полей! Построен более 30 лет назад для утилизации твердых бытовых отходов, но по сути сюда свозили и отходы химической промышленности. Рекультивационные работы ведутся второй год. Сегодня подрядчик вышел на завершающую стадию. Хотя по действующему контракту объект должен быть сдан в апреле 2020-го.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин поясняет: "Подрядчик заявляет, что планирует успеть рекультивировать этот полигон уже в текущем году. Надеемся, что эти планы состоятся, и мы закончим эту работу с опережением срока. Надеемся, что погода нам в этом поспособствует".

На полигоне уже смонтирована система дегазации. 80 процентов тела свалки укрыто специальным геосинтетическим "пирогом" из геотекстиля, полимерной георешетки и геомембраны. Полностью готова напорная канализация для отвода фильтрата, который образуется при разложении мусора. Весь фильтрат с полигона будет поступать на локальную станцию очистки. Ее мощность — 320 кубических метров в сутки. Благодаря многоступенчатой системе фильтрации на выходе будет получаться практически питьевая вода. Первые стоки сюда поступят через пару недель. Сегодня завершаются пусконаладочные работы. Это самые инновационные очистные сооружения страны, уверяет подрядчик. Станция способна работать с любыми отходами тяжелой химии, что и подтвердила государственная экологическая экспертиза.

Начальник отдела пусконаладочных работ Павел Торкин рассказывает, что уже взяты пробы фильтрата с полигона: "Наверное, в этих пробах вся таблица Менделеева, чего там только не было! И мы подобрали оптимальную технологию, чтобы на выходе получить чистую хорошую воду".

13 лет — столько по проекту на территорию бывшей свалки доступ будет запрещен. Но уже сейчас в правительстве региона задумались о дальнейшей судьбе этой территории. Есть планы обустроить здесь новое общественное пространство.

Сейчас

04:59

В районе Курил зафиксировано землетрясение

02:33

Курт Волкер уходит в отставку

02:14

Состояние здоровья Джулиана Ассанжа ухудшается

00:27

По запросу США в Испании задержан гражданин России

23:40

Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

22:10

Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН

20:24

Стало известно, о чем Лавров говорил с Помпео

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

Сергей Лавров: заявления о причастности России к скандалу вокруг Трампа и Зеленского – паранойя

10 часов назад
"Охотник" выступил в роли разведчика для истребителя Су-57

"Охотник" выступил в роли разведчика для истребителя Су-57

11 часов назад
Курт Волкер уходит в отставку

Курт Волкер уходит в отставку

7 часов назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в субботу"

Завтра, 29 сентября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

30 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Переплюнуть Грету: обеспокоенные изменениями климата подростки отказались рожать

Переплюнуть Грету: обеспокоенные изменениями климата подростки отказались рожать

10 часов назад
По запросу США в Испании задержан гражданин России

По запросу США в Испании задержан гражданин России

9 часов назад
День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

День дебошира: за сутки три скандала в самолетах, один из участников - известный артист

12 часов назад
Владимир Путин провел совещание Совбеза

Владимир Путин провел совещание Совбеза

9 часов назад
Лавров обвинил Запад в подмене международных конвенций и оправдании неонацизма

Лавров обвинил Запад в подмене международных конвенций и оправдании неонацизма

11 часов назад
Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

11 часов назад
Мошенники научились подменять телефоны банков: как не потерять сбережения

Мошенники научились подменять телефоны банков: как не потерять сбережения

11 часов назад
Франция скорбит по Шираку погасшей Эйфелевой башней, полосами газет и минутой молчания

Франция скорбит по Шираку погасшей Эйфелевой башней, полосами газет и минутой молчания

12 часов назад
Вячеслав Володин посетил Саратовскую область

Вячеслав Володин посетил Саратовскую область

9 часов назад
Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу

Российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу

3 часа назад
Нет дыма без огня: почему теперь запрещено курить на балконах

Нет дыма без огня: почему теперь запрещено курить на балконах

12 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 28 сентября 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 28 сентября 2019 года

8 часов назад
66
Саудовская Аравия открывает свои двери для международного туризма

Саудовская Аравия открывает свои двери для международного туризма

9 часов назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

21 час назад
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

-3 минуты назад
Новая ЛЭП запущена в Приморье

Новая ЛЭП запущена в Приморье

-1 минута назад
ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

ММА. Али Багов стал чемпионом лиги АСА в легком весе

8 часов назад
В Крыму начали работу итальянские археологи

В Крыму начали работу итальянские археологи

8 часов назад
Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

Предвзятость или провокация: детского тренера уволили за откровенные снимки в Сети

9 часов назад
Бэнкси выставил на аукцион свою вторую картину

Бэнкси выставил на аукцион свою вторую картину

9 часов назад
МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

МВД хочет защитить сотрудников от интернет-клеветы

13 часов назад
Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

Ravonозаменители: что купить вместо узбекских "Нексий" и "Кобальтов"?

13 часов назад
"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

"Sex machine": сын помощника Зеленского дал урок "интимной" кулинарии

14 часов назад
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

15 часов назад
Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

Захарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

15 часов назад
Названы условия переименования SSJ100

Названы условия переименования SSJ100

15 часов назад
TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

TikTok отслеживает пользователей через распознавание лиц

15 часов назад
Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

Жест "ОК" включен в список символов ненависти и расового превосходства

15 часов назад
Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

Вмешательство в дела России: Deutsche Welle ответила думской комиссии

16 часов назад
Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

Facebook избавит пользователей от страданий, скрывая лайки

16 часов назад
Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

Старение населения ведёт развитые страны к религиозному подъёму

17 часов назад
Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

Комикс "Джокер" оказался в центре скандала еще до премьеры

17 часов назад
ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

ВАЗ может: найдена "Приора", проехавшая 1 миллион километров. Но...

18 часов назад
"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

"Поджигатель звезд": Игорь Матвиенко рассказал о суточном браке с Джуной

19 часов назад
Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

Самые дешевые апартаменты в Москве стоят 2 миллиона, самые дорогие - 2 миллиарда

20 часов назад
Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

Новые камеры замера средней скорости на федеральных трассах: называем адреса

20 часов назад
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

21 час назад
Погода на выходные: потепление придет с запада

Погода на выходные: потепление придет с запада

21 час назад
10 самых убыточных космических миссий в истории

10 самых убыточных космических миссий в истории

22 часа назад
Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

Назван точный маркер прогрессирования рассеянного склероза

23 часа назад
Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

Вирусные картинки и мемы используются для манипуляции и пропаганды

23 часа назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку