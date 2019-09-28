Завершается рекультивация полигона ТБО "Игумново"

В Нижегородской области завершаются работы по рекультивации полигона "Игумново". На бывшей свалке химотходов приступили к укладке растительного грунта и биоматов. Совсем скоро там будет расти трава, и мусорные горы превратятся в зеленые холмы.

"Вот только постелили биоматы, через две-три недели уже будет симпатичная травка", — обещают специалисты, работающие на полигоне. Это уникальная отечественная разработка. Биоматы не боятся морозов. Укладывать их можно до минус 10 градусов.

Свалка "Игумново" была самым большим мусорным полигоном в Европе. Он занимает площадь в шестьдесят футбольных полей! Построен более 30 лет назад для утилизации твердых бытовых отходов, но по сути сюда свозили и отходы химической промышленности. Рекультивационные работы ведутся второй год. Сегодня подрядчик вышел на завершающую стадию. Хотя по действующему контракту объект должен быть сдан в апреле 2020-го.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин поясняет: "Подрядчик заявляет, что планирует успеть рекультивировать этот полигон уже в текущем году. Надеемся, что эти планы состоятся, и мы закончим эту работу с опережением срока. Надеемся, что погода нам в этом поспособствует".

На полигоне уже смонтирована система дегазации. 80 процентов тела свалки укрыто специальным геосинтетическим "пирогом" из геотекстиля, полимерной георешетки и геомембраны. Полностью готова напорная канализация для отвода фильтрата, который образуется при разложении мусора. Весь фильтрат с полигона будет поступать на локальную станцию очистки. Ее мощность — 320 кубических метров в сутки. Благодаря многоступенчатой системе фильтрации на выходе будет получаться практически питьевая вода. Первые стоки сюда поступят через пару недель. Сегодня завершаются пусконаладочные работы. Это самые инновационные очистные сооружения страны, уверяет подрядчик. Станция способна работать с любыми отходами тяжелой химии, что и подтвердила государственная экологическая экспертиза.

Начальник отдела пусконаладочных работ Павел Торкин рассказывает, что уже взяты пробы фильтрата с полигона: "Наверное, в этих пробах вся таблица Менделеева, чего там только не было! И мы подобрали оптимальную технологию, чтобы на выходе получить чистую хорошую воду".



13 лет — столько по проекту на территорию бывшей свалки доступ будет запрещен. Но уже сейчас в правительстве региона задумались о дальнейшей судьбе этой территории. Есть планы обустроить здесь новое общественное пространство.