Закончилась погрузка белух из "китовой тюрьмы" в Приморье

Специалисты в Приморье закончили погрузку 14 белух из "китовой тюрьмы" на судно "Владимир Сафонов", сообщает "Интерфакс". "Погрузка закончилась. Точное количество белух мы не знаем, потому что на судно нас не пустили. Операция велась в закрытом режиме, на борту независимых наблюдателей не было", — сказал ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Погрузка животных продолжалась 2,5—3 часа. В ближайшее время судно должно отправиться в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края. Дорога до места выпуска займет около трех суток. Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикрепленных к катеру. Такая транспортировка занимала около шести дней.

В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки. На четвертом этапе выпустили двух косаток и шесть белух.