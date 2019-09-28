Ученые выяснили, что старость борется с раком

Старость в некоторых случаях может препятствовать развитию злокачественных опухолей, выяснили английские ученые. Специалисты университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний. Их выводы опубликованы в журнале Aging Cell.

"Старение является самым большим фактором риска развития рака, но механизмы, связывающие эти два процесса, остаются неясными", — утверждается в публикации. В ней приводится тот факт, что процессы, происходящие в организме пожилого человека, могут нейтрализовать друг друга. По мнению ученых, полученные результаты с эволюционной точки зрения показывают, что связанные со старением изменения в микроокружении тканей, могут обеспечить избирательное преимущество для клеток, несущих онкогенные мутации. Исследование дает новое понимание сложной взаимосвязи между изменениями в старении человека, раке и клеточном старении.

Полученные выводы могут объяснить случаи снижения заболеваемости раком в преклонном возрасте.