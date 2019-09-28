КХЛ. "Амур" обыграл "Сибирь" и покинул последнее место

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался матче в Хабаровске. "Амур" принимал новосибирскую "Сибирь" и победил 3:0.

Владислав Ушенин распечатал ворота сибиряков на 11 минуте, реализовав численное преимущество. Во втором периоде Гинек Зогорна сначала забросил сам, а затем ассистировал Валерию Васильеву.

"Амур" выиграл 3:0, набрал 7 очков и покинул последнее место в Восточной конференции. У дальневосточного клуба 11 позиция. На дно опустился "Металлург" из Магнитогорска, у которого всего 5 очков. "Сибирь" с 12 очками идет шестой.