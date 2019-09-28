"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" и поднялись на шесть мест

Одиннадцатый тур российской премьер-лиги начался в Самаре, где встречались "Крылья Советов" и "Тамбов". Хозяева победили 2:0 и заметно улучшили свое турнирное положение.

Обе команды находились в зоне вылета – "Крылья" на 16 месте, а "Тамбов" – на 15. Поэтому личная встреча была очень важной для обеих сторон. Соперники действовали предельно аккуратно, и голевых моментов было немного.

Судьба встречи решилась за полторы минуты второго тайма. На 73 минуте защитник "Тамбова" Сослан Таказов сбил в собственной штрафной Максима Канунникова. Пенальти реализовал лучший бомбардир волжан Александр Соболев, забивший свой 8 мяч в чемпионате. Через минуту Соболев вывел Канунникова один на один с вратарем "Тамбова" Георгием Шелией и тот увеличил преимущество хозяев – 2:0.

Этот счет сохранился до финального свистка. "Крылья Советов" набрали 11 очков и поднялись с 16 места на 10. У "Тамбова" осталось 8 очков и он занимает последнее, 16 место.