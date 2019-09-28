Марк Захаров – волшебник, сотворивший обыкновенное чудо

Ушел Марк Анатольевич Захаров. Не просто прославленный режиссер и бессменный худрук "Ленкома", но и учитель, наставник для сотен талантливейших людей искусства. Да и для нас, зрителей.

Свеча у черно-белого портрета. "Королевские игры" сегодня начинаются с тишины. Спектакль Марка Захарова впервые играют без Марка Захарова, не сдерживая слез. У ленкомовцев одно только слово – "осиротели".

"Я даже не понимаю, что его нет. Давайте мы сегодня переживем наше горе, а потом будем вспоминать", — сказала народная артистка России Елена Шанина.

"Сейчас очень сложно что-либо говорить о нем в прошедшем времени. Этот театр — памятник ему. Он его создал, он всю жизнь бесконечно любил этот театр и своих актеров. Бесконечно любил все, что он делал, и своих зрителей", — признался Иван Агапов, народный артист России.

"Марк Анатольевич Захаров — это глыба. Сегодня нет такого, к сожалению, человека, больше у нас, такого режиссера, такой махины. Осиротел наш театр "Ленком". – отметил Марк Варшавер, директор "Ленкома".

"Режиссером я все-таки стал не случайно", — скажет Захаров однажды. И продолжит: "Театр — всегда поэтическая фантазия". На свои воплощенные на сцене мечты он смотрел с любимого места в 17-м ряду.

"Здесь я чувствую напряжение зрительного зала, как одна тишина сменяется другой, есть ли тут градус заразительности", — признавался Марк Захаров, народный артист СССР, худрук "Ленкома".

Он сотворил обыкновенное чудо и подарил целый сказочный мир, где и смех, и слезы, и та любовь, что больше жизни и сильнее смерти.

"Я подозревал, что это может быть хороший спектакль, но не до такой степени", — говорил Захаров.

Пьесу Шварца Захаров впервые поставил в студтеатре МГУ еще в начале 60-х, в "Ленком" он придет лишь спустя десятилетие, чтобы остаться навсегда. И открыть новую вселенную. С сияющими звездами — Броневым и Пельтцер, Янковским и Абдуловым.

Захаров рвал письма, когда чиновники негодовали: да как вам в голову пришло выпустить на сцену этих Чурикову и Караченцева? Его "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" собирала 10-тысячные стадионы.

А когда Леонов вставал в "Поминальной молитве" на колени, зал, кажется, переставал дышать.

"Его искусство слова понятно для всех где угодно. Захаров поменял в сердцах людей очень многое", — отметил Андрей Соколов, народный артист России.

Он улыбался редко — друзья даже называли "Мрак Анатольевич". А Захаров почти всерьез говорил: "Смешная глупость мне все-таки нравится больше, чем юмор умный".

"Волшебник" — это про Захарова. Конечно, он шел своим путем — всегда это была дорога победителя. И верил, что в истории останутся только истинные романтики, способные на космос поступков, герои, что поднимаются по лестнице прямо в небо.