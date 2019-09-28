Джонсона подозревают в злоупотреблениях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении положением во время работы на посту мэра Лондона в 2008—2016 годах, сообщает Financial Times.

Обвинения в покровительстве Джонсона американской предпринимательнице Дженифер Акури прозвучали на этой неделе. Сообщалось, что Джонсон выдал Акури 126 тыс. фунтов стерлингов в 2013—14 гг в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса. Несмотря на американское гражданство, Акури была включена в состав британских делегаций во время посещения Израиля, Малайзии, Сингапура и США. Утверждалось, что вечерами Джонсон посещал квартиру предпринимательницы — бывшей модели с частными визитами.

Сам Джонсон эти обвинения прямо не отвергает, упирая на то что действовал всегда в соответствии с законностью. За премьера вступился министр окружающей среды Тереза Вильерс. По ее мнению, обвинения носят явно заказной и политический характер.

Борьба Джонсона и парламента обострилась на фоне решения о выходе Британии из Евросоюза.