Павел Мамаев будет играть за "Ростов"

Бывший полузащитник "Краснодара" и сборной России Павел Мамаев продолжит карьеру в "Ростове". 31-летний футболист подписал двухлетний контракт с ростовчанами.

17 сентября Павел Мамаев освободился из колонии, где отбывал наказание вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. "Краснодар" расторг контракт с футболистом, и Павел стал свободным агентом. Футболист принял приглашение ростовчан и подписал контракт сроком на два года. Мамаев будет играть под десятым номером.

В субботу Павел Мамаев присутствовал на матче своей новой команды с московским "Динамо". В конце встречи диктор стадиона "Ростов-Арена" объявил о подписании контракта с Мамаевым. Однако выходить на поле Павел пока не может. "Ростову" предстоит дозаявить футболиста на участия в чемпионате страны.

Павел Мамаев – воспитанник московского "Торпедо". Также полузащитник известен по выступлениям за ЦСКА и "Краснодар". В октябре прошлого года Мамаев был задержан за две драки в центре Москвы. Вместе с Александром Кокориным он был осужден на полтора года лишения свободы. Но в сентябре оба футболиста вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.