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Конфликт между США и Ираном 56 минут назад

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28 сентября 201920:50

Зарифу не дали навестить друга в нью-йоркской больнице

EPA

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не смог навестить в больнице в Нью-Йорке больного раком постпреда Исламской Республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Со своим другом главе иранского МИДа удалось лишь побеседовать по видеосвязи.

О том, что он смог, благодаря технологиям, увидеться и поговорить с Маджидом Тахт-Равачи, находящимся в больнице всего в нескольких кварталах от него, Зариф рассказал в "Твиттере".

По словам пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН Алирезы Мирусефи, больница находится всего в нескольких минутах ходьбы от ООН. Однако и такое расстояние, видимо, выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Американские власти установили для членов иранской делегации, прибывшей в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, ограничения по передвижению на территории США. Направленный иранской стороной властям США запрос на посещение Тахт-Раванчи был отклонен.

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на представителя американского Госдепартамента и Алирезу Мирусефи, что США в качестве условия визита Зарифа к находящемуся в больнице постпреду требовали освободить одного из американцев, находящихся в заключении в Иране.

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