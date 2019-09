Зарифу не дали навестить друга в нью-йоркской больнице

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не смог навестить в больнице в Нью-Йорке больного раком постпреда Исламской Республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи. Со своим другом главе иранского МИДа удалось лишь побеседовать по видеосвязи.

О том, что он смог, благодаря технологиям, увидеться и поговорить с Маджидом Тахт-Равачи, находящимся в больнице всего в нескольких кварталах от него, Зариф рассказал в "Твиттере".

Thanks to technology, I was able to see and talk to my friend of 40 years and our UN ambassador Ravanchi, who is in hospital here in New York only a few blocks away. pic.twitter.com/g3ZOZI9nCs